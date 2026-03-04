-
България има достатъчни запаси от горива, успокои премиерът
Първата група български граждани, които евакуираме от Близкия изток, са на път към вкъщи. Това заяви в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Андрей Гюров.
Той допълни, че самолетът се очаква да кацне по-късно днес на летище Варна. Министър-председателят изказа благодарност към министрите на външните работи, на транспорта и на туризма, както и на техните екипи, работили по осигуряване на безопасното завръщане на сънародниците ни.
Гюров успокои, че България разполага с достатъчно количества петрол. "Получаваме нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия в Близкия изток. Няма прекъснати доставки към страната. Има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен", подчерта той.
Енергийният министър увери: България има гарантирани количества горива до края на годината
Премиерът беше категоричен, че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта, а именно преди цените на световните пазари да започнат да се повишават. "За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо", изтъкна той.
И подчерта, че ако видим прибързано покачване на цените на горивата - то няма да бъде резултат от физически недостиг или от реално отражение на световните пазари, а най-вече от непазарно поведение. "Затова нека бъдем ясни - българските граждани няма да плащат цената на политически вношения, изкуствена паника и непазарно поведение. Очакваме от всички институции бърза информация и решителни действия. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба на малцина за сметка на всички български граждани", заяви Гюров.Редактор: Станимира Шикова
