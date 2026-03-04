Премиерът на Испания затвърди критиката си срещу конфликта в Близкия изток, след като получи търговски заплахи от Доналд Тръмп, предаде Sky News. Американският държавен глава вчера разкритикува както Великобритания, така и Испания, защото Санчес осъди американско-израелските удари срещу Иран и ги определи като „безразсъдни и незаконни“.

В телевизионно обръщение Санчес заяви, че конфликтът е „руска рулетка“ с живота на милиони хора и представлява пример за това „как започват големите катастрофи на човечеството“. Той подчерта: „Позицията на испанското правителство може да бъде обобщена в три думи: ''Не на войната".

Тръмп спира всякаква търговия с Испания заради отказ да съдейства за удари срещу Иран

По думите му Испания няма да бъде съучастник в действия, които са „лоши за света и противоречат на ценностите и интересите ѝ, само за да избегне репресии от когото и да било“.

Тръмп заплаши да наложи пълно търговско ембарго срещу Мадрид, след като страната отказа да позволи на американските военни да използват базите ѝ за мисии, свързани с ударите срещу Иран. „Испания беше ужасна. Ще прекъснем цялата търговия със страната. Не искаме да имаме нищо общо с нея“, заяви стопанинът на Белия дом.

Редактор: Цветина Петкова