Президентът на Иран Масуд Пезешкиан предизвика остра реакция на твърдолинейните сили в своята страна с днешното си извинение към съседните държави за иранските атаки през последните дни, предаде ДПА.

Критиците в Иран веднага обвиниха Пезешкиан, че показва слабост, накърнява националната гордост и нанася щети на страната си.

Консервативният депутат Джалал Рашиди Кучи написа в „Екс“: „С цялото ми уважение, г-н президент, извинение се прави, когато е допусната грешка... Но ние не сме допуснали грешка“. Депутатът обвини президента, че липсва авторитет в посланието му, което според него е слабо по отношение на текста, израза и езика на тялото.

Пезешкиан се извини в предварително записано видео послание, излъчено от държавните ирански медии, за атаките на Иран срещу съседните страни, след като преди седмица започнаха ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

Мохамад Манан Раиси, депутат, който е смятан за хардлайнер, написа също така в „Екс“: „Вашето странно извинение към съседните държави предизвика широко съжаление... Атаките на нашите въоръжени сили не дават повод за такова унизително извинение от ваша страна“. Раиси призова Пезешкиан „незабавно да се извини на народа за това унизително отношение“.

Иранският новинарски сайт "Раджа Нюз", който също се смята за ислямистки, написа: „Последната реч по телевизията на президента показва, че кръгът от съветници на правителството все още следва „дипломация на молене”. Речта, която трябваше да бъде символ на национална съпротива, за съжаление се превърна в излъчване на сигнали за слабост, написа сайтът, като призова: „Просто му вземете микрофона”.

Редактор: Иван Петров