Алена Вергова и Владимир Матеев дават живот на вечната история за любов и илюзия в новата постановка на Театър „Българска армия“ „Евридика“. Въпреки че пиесата е написана преди повече от 80 години, сюжетът ѝ засяга вечните човешки чувства и днес, а сцената на една гара се превръща в арена на емоции и човешки стремежи.

„Все още се чувствам много притеснена - споделя Алена Вергова, която за първи път играе главна роля. - Но работата с режисьора Иван Урумов и с Влади ми даде увереност. Сценографията и костюмите на Нина Пашова, както и музиката на Дони, правят цялата постановка изключително въздействаща.“

Владимир Матеев допълва, че срещата на героите и техните истории е „девствена“ – именно тази чистота в отношенията създава усещането за истинска емоция на сцената. „Любовта в пиесата не се играе – тя се изживява чрез стремежа, желанието и провокацията на чувствата“, казва актьорът.

Двамата актьори откриват интересен баланс между любовта и илюзията за нея. Според Алена, илюзията често надделява, защото човек винаги вижда това, което не съществува, а Влади се придържа към гледната точка на Орфей, стремежът към истинската любов движи действието и героите. Точно това прави класиката толкова актуална и днес.

„Призоваваме зрителите да дойдат с любопитство и без страх“, завършват актьорите. Те подчертават, че театърът е място за емоции, срещи и подкрепа за младите таланти.

Целия разговор вижте във видеото.

