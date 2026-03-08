Снимка: Стопкадър
Състезанието включваше два кръга
В Монтана празникът на жената беше отбелязан с необичайно състезание. Осмомартенското рали събра десетки дами, готови да покажат точност, бързина и състезателен дух.
Победителка е Марина Александрова, която се представи с най-добро време.
Сред участничките бяха миналогодишната победителка Кети от София и Натали, които демонстрираха опит и прецизност по трасето.
Състезанието включваше два кръга, като дамите трябваше да преминат през различни елементи на трасето и най-различни маневри. „Не ги затруднява - каза организаторът Светослав Сури. - Това е празник, повод за забавление и възможност да разчупим стереотипите, че дамите не са добри шофьори.“
Участничките споделиха, че идват, за да се забавляват и това, за тях, е важно събитие.
На събитието присъстваха и малки деца от детска градина „Дъга“, които поздравиха майките още от началото на ралито, добавяйки празничен дух и усмивки към трасето. Състезателките са от цяла България - София, Бургас и Монтана.
Повече вижте във видеото.
