В Монтана празникът на жената беше отбелязан с необичайно състезание. Осмомартенското рали събра десетки дами, готови да покажат точност, бързина и състезателен дух.

Победителка е Марина Александрова, която се представи с най-добро време.

Сред участничките бяха миналогодишната победителка Кети от София и Натали, които демонстрираха опит и прецизност по трасето.

Състезанието включваше два кръга, като дамите трябваше да преминат през различни елементи на трасето и най-различни маневри. „Не ги затруднява - каза организаторът Светослав Сури. - Това е празник, повод за забавление и възможност да разчупим стереотипите, че дамите не са добри шофьори.“

Участничките споделиха, че идват, за да се забавляват и това, за тях, е важно събитие.

На събитието присъстваха и малки деца от детска градина „Дъга“, които поздравиха майките още от началото на ралито, добавяйки празничен дух и усмивки към трасето. Състезателките са от цяла България - София, Бургас и Монтана.

