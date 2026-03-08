Все повече дами в САЩ избират да станат майки сами – и то на възраст на или над 40 години. За последните две десетилетия броят на самотните майки в САЩ се е удвоил.

Причините за тази тенденция са както напредналата медицина, която дава възможности за изкуствено зачеване, така и еманципацията. Според данни на Pew Research Center около 42% от всички възрастни американци живеят без съпруг или партньор, което означава, че почти половината от населението е необвързано. За първи път в историята и рекорден брой от жените на 40 години никога не са били омъжени. На този фон все повече от тях решават да не чакат партньор, за да създадат семейство.

Кариерните амбиции, финансовата независимост и променящите се културни възприятия днес позволяват на жените да станат майки, без да имат партньор до себе си. Експертите смятат, че тази промяна е част от по-широко движение към репродуктивна автономия, което позволява на жените да приемат самотното майчинство с увереност и контрол върху бъдещето си.

"Винаги съм знаела, че искам да бъда майка. В края на двайсетте ми години все още бях необвързана и започнах да се чудя какво ще стане, ако не си намеря никой”, споделя Никол.

Тя е на 42 години, но знае, че не може да забременее по естествен начин от 28-годишна заради ранна менопауза. След дълги години на връзки и раздели, тя решава, че ако до 35 е неомъжена - сама ще сбъдне мечтата си да стане майка.

Никол може да е самотна майка, но не е сама в това предизвикателство. По последни данни между 20 и 30 хиляди жени в САЩ поемат по този път всяка година, като тенденцията се засилва. Kaт Къртин е директор на една от фондациите за необвързани майки, основана в началото на 80-те, в която членуват над 40 хиляди души.

“Това, което чуваме от много, много жени, е: "Иска ми се да бях направила това по-рано". Финансите определено са много важни и зависи много от това къде живееш. Като започнем с парите за правенето на самото бебе, предизвикателството е, че голяма част от застрахователните полици не покриват репродуктивното лечение”, твърди Кат Къртин, директор на фондация Single mom by choice.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Станимира Шикова