Глобалното затопляне се е ускорило значително през последното десетилетие, което означава, че светът може да достигне ключови климатични прагове по-рано от очакваното, съобщава CNN, позовавайки се на проучване, публикувано в списание Geophysical Research Letters.

Изследователите са анализирали пет основни глобални набора от данни за температурата и са филтрирали краткосрочните природни влияния като Ел Ниньо, вулканични изригвания и слънчеви цикли, за да идентифицират по-ясно дългосрочните тенденции. Те установили, че Земята се е затопляла с около 0,2 градуса по Целзий на десетилетие между 1970 и 2015 г., но темпът се е увеличил до 0,35 градуса по Целзий между 2015 и 2025 г. — ръст от около 75 процента.

„Смятаме, че сме първите, които показват статистически значимо ускорение“, каза Щефан Рамщорф от Института за изследване на климатичните въздействия в Потсдам, Германия, съавтор на проучването.

Изменението на климата – какво сочат най-новите научни данни

Ако по-бързото затопляне продължи, планетата може да надхвърли международно договорената граница от 1,5 градуса по Целзий за глобалното затопляне преди 2030 г. — по-рано, отколкото предполагат много от настоящите прогнози. Учените предупреждават, че над този праг въздействията от климатичните промени могат да надхвърлят способността на много екосистеми и общности да се адаптират.

Някои изследователи приветстваха внимателния анализ на проучването, но отбелязаха несигурност относно това доколко успешно е премахнато влиянието на естествената климатична променливост от данните. Други остават скептични. Майкъл Ман от Университета на Пенсилвания заяви, че последните температурни пикове са до голяма степен свързани с Ел Ниньо и че общото затопляне продължава с приблизително постоянен темп.

Ледниците по света се топят с рекордна бързина

Въпреки различията относно скоростта на затопляне учените са единодушни, че планетата ще продължи да се затопля, докато глобалните въглеродни емисии не бъдат намалени до нулево ниво.

