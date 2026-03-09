Международното летище в Канзас Сити, щата Мисури, беше евакуирано в обедните часове в неделя заради потенциална заплаха, съобщи "Асошиейтед прес".

Сигналът е подаден около 11:15 ч. Пътниците от полетите, кацнали след обявяването на евакуацията, са били принудени да изчакат в самолетите. Според очевидец около 2000 души са изведени от терминала на пистата.

Директорът на ФБР Каш Пател написа в социалните мрежи, че службата му е проверила сигнала и е преценила, че „не е достоверен“.

Говорителят на летището Джаксън Овърстрийт съобщи малко след 14:00 ч., че терминалът отново е отворен. Той уточни, че работата спряла за около два часа.

