В първите дни на март край Ботевград се наблюдава уникална за страната и света миграция. Огромен брой планински жаби от вида Rana Temporaria преминават над 5 км от планината Било до малкото блато Мухалница в покрайнините на града. Епичното пътуване продължава 4-5 дни. В блатото жабите се размножават и после поемат обратно към планината.

Снимка: инж. Цветомир Цолов

„Мъжките придобиват син оттенък, а женските са керемидено-червеникави. Мъжките се събират на групи, наречени топки на чифтосване. Група от по 6 или повече мъжкари заобикалят женската и се опитват да се качат върху нея”, разказва изследователят и фотограф на дивата природа инж. Цветомир Цолов, който всяка година наблюдава миграцията.

От сурови жаби до сериозна диагноза: Необичаен медицински случай в Шанхай



Интересното е, че пътят на земноводните минава и покрай други водоеми, но те търсят именно блатото Мухалница. Този световен феномен се случва всяка година с наближаването на пролетта и вече години наред удивява учените.

Снимка: инж. Цветомир Цолов