Нова донорска ситуация. Късно в понеделник специалистите от Военномедицинската академия са извършили чернодробна трансплантация. Тя е втора такава в рамките само на две седмици.

Реципиентът е 39-годишна жена с остра чернодробна недостатъчност, а донорът - жена на 42 години.

Трима души получиха шанс за живот след донорска ситуация

Операцията протекла добре. Пациентката вече е в стабилно състояние, контактна и адекватна, съобщиха от трансплантационния екип, начело с доктор Радослав Костадинов.

Ръководството на ВМА изказва своята признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.

Редактор: Ивета Костадинова