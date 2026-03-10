Снимка: iStock
Пациентката е с остра чернодробна недостатъчност
Нова донорска ситуация. Късно в понеделник специалистите от Военномедицинската академия са извършили чернодробна трансплантация. Тя е втора такава в рамките само на две седмици.
Реципиентът е 39-годишна жена с остра чернодробна недостатъчност, а донорът - жена на 42 години.
Трима души получиха шанс за живот след донорска ситуация
Операцията протекла добре. Пациентката вече е в стабилно състояние, контактна и адекватна, съобщиха от трансплантационния екип, начело с доктор Радослав Костадинов.
Ръководството на ВМА изказва своята признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.Редактор: Ивета Костадинова
