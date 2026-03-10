Европейската космическа агенция (ESA) е анализирала данните от метеор с размери вероятно от „няколко метра в диаметър“, който се е разпаднал над Европа в неделя.

Яркият обект, движещ се от югозапад на североизток, е наблюдаван от много хора в Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия, се казва в комюникето, цитирано от АФП.

Метеорът е блестял около 6 минути в небето, оставяйки след себе си видима следа. След това се е разпаднал на множество парчета. А някои наблюдатели съобщават, че събитието е можело да се чуе от Земята, добавят от космическата агенция.

Метеорит проби покриви в Германия

Огненото кълбо е било записано от много специализирани камери за наблюдение на метеорите, като тези от европейската мрежа AllSky7. Заснето е и от мобилни телефони и други камери, което доведе до множество публикации в социалните мрежи.

Поне една къща в северозападния германски град Кобленц е била ударена от малки парченца от метеорита, без да има пострадали, посочват от Европейската космическа агенция.

Екипът за планетарна защита към Програмата за космическа сигурност, който се стреми да подобри степента на откриване на метеори преди тяхното падане, започна анализ на данните. Според ESA обектът е бил няколко метра в диаметър. Обекти с такъв размер удрят Земята с честота, варираща от веднъж на няколко седмици до веднъж на няколко години.

Моментът и посоката на сблъсъка показват, че вероятно обектът не е бил видим от големи телескопи, които наблюдават нощното небе в търсене на такива обекти.

Всъщност малките метеори, които приближават Земята в по-светли части на небето, убягват от повечето наблюдатели.

Към момента само 11 естествени космически обекта са били успешно засечени, преди да влязат в атмосферата.

