Свидетели на явлението го описват като „огнена топка” в небето

Ярко светещо небесно тяло е било забелязано да лети над Германия в неделя вечерта, съобщават местни издания. Свидетели на явлението над западните провинции го описват като „огнена топка”, която припламвала в небето.

Според властите става въпрос за метеорит, навлязъл в земната атмосфера.  Полицията в град Кобленц се отзовала на сигнали за пробити покриви по сгради от парчета от предполагаемия космически обект. Няма данни за пострадали хора.

 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking