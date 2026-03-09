Ярко светещо небесно тяло е било забелязано да лети над Германия в неделя вечерта, съобщават местни издания. Свидетели на явлението над западните провинции го описват като „огнена топка”, която припламвала в небето.

Според властите става въпрос за метеорит, навлязъл в земната атмосфера. Полицията в град Кобленц се отзовала на сигнали за пробити покриви по сгради от парчета от предполагаемия космически обект. Няма данни за пострадали хора.