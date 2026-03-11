Белият дом заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „няма да се зарадва”, ако Русия споделя разузнавателни сведения с Иран във войната, но се въздържа от каквито и да било остри критики към Москва, предаде Франс прес.

„Президентът и специалният пратеник Стив Уиткоф казаха, че са предали послание на Русия, че ако това наистина се прави, няма да се зарадват и че се надяват да няма такова нещо”, каза на брифинг говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

В петък „Вашингтон пост” съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация, включително за местоположението на американски военни кораби и самолети в региона.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Габриела Павлова