Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив и здрав, след като е бил ранен. Това съобщи синът на иранския президент Масуд Пезешкиан в публикация в канала си в Telegram.

„Чух информацията, че Моджтаба Хаменей е бил ранен. Попитах приятели, които имат връзки с него и те ме увериха, че благодарение на Бога, той е жив и здрав”, написа Юсеф Пезешкиан, който е и съветник на правителството.

Смята се, че Хаменей е бил ранен по време на удара, при който беше убит баща му в първия ден от израелско-американската офанзива на 28 февруари. Подробности за тежестта на нараняванията му не са известни, а оттогава той не се е появявал на публично място.

Редактор: Мария Барабашка