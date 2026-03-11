Европол задържа над 300 души, участвали в международна престъпна мрежа, която изнасяла отпадъци от Европа към Африка, Азия и Латинска Америка. Арестите са осъществени в 71 държави, сред които и България.

Операцията, носеща кодовото име „Зелен страж", продължила от януари до декември 2025 г. и обхванала пет континента, пише в изявление, публикувано на сайта на Европейската правоприлагаща агенция. В хода на акцията са иззети 127 149 тона отпадъци, 602 тона замърсяващи вещества, 75 тона пестициди и 2,3 тона живак, от които престъпната мрежа е можела да генерира печалба в размер на най-малко 31 млн. евро.

Италианската полиция разби европейска мрежа за трафик на отпадъци

„Незаконният трафик на отпадъци се е превърнал в глобален проблем”, заяви Гражданска гвардия на Испания, която ръководи операцията, съвместно с Европол. Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането посочи, че престъпните мрежи редовно прибягват до фалшифициране на документи и други измами, за да пренасят опасни материали.

Припомняме, че миналата година испанската полиция съобщи, че е разбила престъпна групировка, която за една година е изнесла над 40 000 тона необработени градски отпадъци от Италия към Испания.

Редактор: Дарина Методиева