В края на февруари са регистрирани приблизително 38 500 обяви за работа във водещите сайтове за свободни позиции в страната. В сравнение с предходния месец се наблюдава спад от 5%, което означава с 1 990 по-малко предложения.Това сочи ежемесечният анализ на HR компанията и кариерния сайт JobTiger.

„Този спад не е сезонен. Живеем в странни времена, с много проблеми във всички посоки. Работодателите са внимателни при наемането”, коментира в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” Светлозар Петров, управител на JobTiger.

Сред факторите, които влияят на пазара на труда, са навлизането на изкуствения интелект, проблемите с митата, намаляването на поръчките от Европа, увеличението на минималната работна заплата, цените на енергоносителите.

„Всичко оказва влияние и то много бързо. Хората още не са свикнали с това колко отворена е българската икономика и колко бързо такива събития се отразяват”, коментира експертът.

В началото е имало надежди, че изкуственият интелект ще може да върши всичко, но се оказва, че не е така. „Вече е ясно как с него да подпомогнем наличните хора да правят много повече”, коментира Петров.

