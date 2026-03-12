-
Светлана Орманова: Нужен е по-строг контрол върху произхода на плодове и зеленчуци
-
Австралия облекчава временно стандартите за качество на горивата
-
Спортни новини (12.03.2026 - обедна)
-
България - на челните позиции по стрес на работното място
-
Пловдивчани на протест за модерен и по-надежден градски транспорт
-
Длъжник без потребление: Възрастна жена продължава да получава сметки, въпреки че няма тръби и водомер
Този спад не е сезонен, живеем в странни времена, коментира Светлозар Петров
В края на февруари са регистрирани приблизително 38 500 обяви за работа във водещите сайтове за свободни позиции в страната. В сравнение с предходния месец се наблюдава спад от 5%, което означава с 1 990 по-малко предложения.Това сочи ежемесечният анализ на HR компанията и кариерния сайт JobTiger.
„Този спад не е сезонен. Живеем в странни времена, с много проблеми във всички посоки. Работодателите са внимателни при наемането”, коментира в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” Светлозар Петров, управител на JobTiger.
AI и пазарът на труда: Кои професии и умения ще се търсят най-много
Сред факторите, които влияят на пазара на труда, са навлизането на изкуствения интелект, проблемите с митата, намаляването на поръчките от Европа, увеличението на минималната работна заплата, цените на енергоносителите.
„Всичко оказва влияние и то много бързо. Хората още не са свикнали с това колко отворена е българската икономика и колко бързо такива събития се отразяват”, коментира експертът.
В началото е имало надежди, че изкуственият интелект ще може да върши всичко, но се оказва, че не е така. „Вече е ясно как с него да подпомогнем наличните хора да правят много повече”, коментира Петров.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни