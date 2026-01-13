Пазарът на труда в Европа и България се променя динамично под влиянието на изкуствения интелект, автоматизацията и нарастващите разходи за труд, но масово отпадане на работни места в близко бъдеще не се очаква. Това коментира експертът по човешки ресурси Мария Стоева в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ най-голямо предимство занапред ще имат професиите, които съчетават технически, социални и човешки умения. Данни от актуални европейски проучвания показват сериозно разминаване между очакванията на бизнеса и нагласите на работещите.

Според прогнозите на компаниите търсенето на технически специалисти, работещи с изкуствен интелект, ще нарасне с между 30 и 50%. В същото време едва около 15% от работещите в Европа реално използват AI в ежедневната си работа. „На фона на всички професии и поколения този процент всъщност е напълно реалистичен и вероятно е подобен и в България“, посочи Стоева.

В кои сфери ще има глад за кадри през 2026 година

Друг сериозен дисбаланс се наблюдава при автоматизацията на задачите. До 80% от рутинните дейности могат да бъдат автоматизирани, но само около 40% от служителите вярват, че изкуственият интелект ще започне да върши част от тяхната работа.

Най-голямото разминаване обаче е в нуждата от преквалификация. Около 60% от работодателите планират обучения за служителите си до 2026 г., докато едва 30% от работещите активно търсят възможности за усъвършенстване на уменията си.

„Трудът става все по-скъп и е напълно логично работодателите да търсят по-голяма ефективност чрез автоматизация, включително и на интелектуални дейности“, обясни експертът. По думите ѝ това няма да доведе до масова безработица, а по-скоро до трансформация на професиите и съдържанието на работните позиции.

Мария Стоева подчерта, че най-важното умение остава т.нар. learnability – способността за учене и адаптация през целия живот, независимо от възраст, професия или сектор на развитие. „Този, който не е готов да се учи, е реално застрашен“, предупреди тя.

Що се отнася до сферите, в които човешката ръка ще остане незаменима, експертът посочи дейности, свързани с човешки взаимоотношения, търговия, креативност и здравеопазване. „Изкуственият интелект може да помага, но не и да замени хората в тези области“, каза Стоева.

Тя отправи и апел към работещите да не се страхуват от новите технологии, а да се запознаят поне с базовите приложения на изкуствения интелект. „Тези, които ги използват, работят по-бързо, по-ефективно и по-евтино. Ако един конкурент го прави, а ние – не, тогава просто отпадаме от класацията“, заключи експертът.

Повече гледайте във видеото.