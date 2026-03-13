Случаят „Петрохан” отново бе разгледан в парламента по искане на „Има такъв народ”. Депутатите изслушаха служебните министри на вътрешните работи Емил Дечев и на правосъдието Андрей Янкулов.

Запитванията към Дечев бяха от групите на ИТН и „ДПС-Ново начало”. Към Янкулов обаче не бяха отправени въпроси. „Не мога да разбера защо съм тук. Нямам никакво отношение и няма какво да кажа по темата”, заяви той.

Изслушването беше свързано с появили се нови данни за оказван натиск върху разследващите екипи по случая с убийствата край „Петрохан” и откритите три тела край връх Околчица, както и за евентуално напрежение между Прокуратурата и МВР по време на разследването.

Емил Дечев припомни, че вече два пъти е бил изслушван по темата – на 25 февруари и на 6 март. Той подчерта, че нито фактите, нито позицията му са се променили. „Настоявах и ще продължа да настоявам за пълно и всестранно разследване на двата случая и достигане до обективната истина”, заяви Дечев.

Вътрешният министър категорично отрече твърденията, че срещу разследващи полицаи са предприети дисциплинарни мерки или уволнения заради работата им по случаите „Петрохан” и „Околчица”. По думите му не са били предоставени имена на служители, за които се твърди, че са били наказани. Според него това се дължи на факта, че такива уволнения изобщо не са извършвани.

Случаят „Петрохан - Околчица“: Нови данни от прокуратурата, но и нови въпроси

Дечев отхвърли и твърденията, че директорът на Главна дирекция „Национална полиция” е участвал като оперативен служител или разследващ полицай по случая. Той уточни, че директорът не е извършвал огледи на местопрестъпление, не е разпитвал свидетели и не е събирал доказателства. „По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся в действията на разследващите полицаи за това кои доказателства да кредитират и кои не, кои версии да приемат и кои да бъдат отхвърлени като несъстоятелни”, заяви Дечев.

По отношение на кадровите промени в МВР министърът обясни, че те са свързани основно с подготовката за избори и с желанието да се изгради екип, който да работи професионално и почтено. По думите му подборът на кадри се извършва съвместно със зам.-министрите чрез разговори със служители в системата и след проверки в дирекциите „Инспекторат”, „Вътрешна сигурност” и „Човешки ресурси”. Той отрече да е сменял директори в МВР заради случаите „Петрохан” и „Околчица”.

Дечев подчерта също, че кадровите промени не бива автоматично да се тълкуват като намеса в разследванията, тъй като в системата се водят десетки и стотици досъдебни производства и всяка промяна на ръководна позиция може погрешно да бъде представяна като свързана с тях.

По повод публикации в медиите и въпроси за напредъка на разследването служебният министър заяви, че не разполага с материалите по досъдебното производство и дори има по-малко информация от народните представители, които са получили достъп до тях. Той добави, че не е запознат и с твърденията за евентуално участие на други публични фигури. Дечев подчерта, че действията по разследването се определят от наблюдаващия прокурор, който ръководи и контролира досъдебното производство и дава задължителни указания на разследващите полицаи.

