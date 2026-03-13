Президентът на Бразилия Жаир Болсонаро беше настанен в интензивно отделение, след като му е била поставена диагноза бронхопневмония, предаде "Ройтерс", позовавайки се на медицинско уведомление от болницата "DF Star".

В уведомлението се посочва, че Болсонаро е бил откаран в болницата рано тази сутрин с висока температура, втрисане и понижена сатурация на кислород в кръвта и е започнато лечение с антибиотици.

Прехвърлиха Болсонаро от затвора в болница

Припомняме, че Болсонаро изтърпява 27-годишна присъда във Федералното полицейско управление на Бразилия за заговор за преврат, постановена след загубата на президентските избори през 2022 г.

Редактор: Дарина Методиева