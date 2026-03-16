Решението на Народното събрание да задължи служебното правителство да внесе искане за ратификация на договора за участието на страната ни в Съвета за мир ще бъде отменено от Конституционния съд. Целта на присъединяването на България е да покажем, че сме в нишата на Виктор Орбан, тъй като само Унгария е част от тази организация. Това каза медийният експерт Георги Лозанов в ефира на „Здравей, България”.

Социологът Андрей Райчев смята, че Румен Радев не е длъжен да реагира на ситуацията със Съвета за мир. По негови думи той е отказал да вземе решение по този въпрос, като се е оправдал с това, че подава оставка като президент.

Политологът Стойчо Стойчев смята, че Делян Пеевски цели да покаже на американското посолство как служебният кабинет и партиите, които стоят зад него, се отнасят към инициативата на Доналд Тръмп.

Райчев смята, че дори Радев направи „сглобка” с ПП-ДБ, е немислимо да остави тях да управляват. Също така е изключено да се съгласи да влезе с комбинация с „Възраждане”. Оттам-нататък остава сътрудничество с Бойко Борисов, като така може да има и мнозинство, подчерта той. „Големият въпрос след изборите е дали двамата генерали – Радев и Борисов, ще могат да се разберат”, каза Райчев.

Според Лозанов Радев ще спечели изборите, защото така се случва с всяка нова партия. И допълни, че става дума за наказателен вот. Също така посочи, че за ПП-ДБ би било „токсично” да направят коалиция с Радев.

Стойчев обаче също допусна, че е възможно да се стигне до съвместно управление между Радев и ПП-ДБ.

