Американският актьор Шон Пен, който спечели „Оскар“ за поддържаща мъжка роля, се намира в Украйна, за да изрази подкрепа за страната, предаде АФП.

„Можем да потвърдим, че той е в Украйна, но това е негово лично посещение. Той сам смята, че трябва да бъде тук“, заяви източник от украинската администрация.

Шон Пен спечели трети „Оскар“, но не присъства на церемонията заради Украйна

Пен получи отличието за ролята си във филма „Битка след битка“, но не присъства на церемонията.

Sean Penn won Best Supporting Actor but didn’t show up to Academy Awards, and Kieran Culkin’s reaction was a perfect channeling of Roman Roy pic.twitter.com/zPS25QLLkv — Trung Phan (@TrungTPhan) March 16, 2026

Очаква се актьорът, който през 2023 г. беше сърежисьор на документален филм за украинския президент Володимир Зеленски, да се срещне с него по-късно днес.

Шон Пен си татуира украинския герб

Редактор: Цветина Петрова