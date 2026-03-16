Саудитска Арабия прехвана и унищожи през нощта над 60 дрона. Това се е случило в богатата на петрол източна част на кралството, предаде ДПА, позовавайки се на саудитското Министерство на отбраната. Най-големите петролни находища и съоръжения в страната се намират около Абкаик и бяха обект на многократни атаки по време на конфликта с Иран.

Междувременно Министерството обяви нова услуга, която ще позволи на жителите на страната да сигнализират за „подозрителна активност в небето“. Опцията е част от мобилно приложение за услуги за гражданите в Саудитска Арабия.

Иран изстреля ракети и дронове срещу Израел и Залива

Обединените арабски емирства също бяха подложени на обстрел. Министерството на отбраната на емирствата съобщи за „заплахи от дронове и ракети от Иран“, без да предоставя допълнителни подробности. Емирство Фуджейра съобщи за голям пожар след атака с дронове срещу местни петролни съоръжения.

Иран нанесе масирани удари по Емирствата в рамките на конфликта, който избухна на 28 февруари. Въздушната им отбрана отговори на атаките с около 300 ракети, 1600 дрона и 15 крилати ракети. Ударите в Емирствата са с мащаб, подобен на иранските атаки в Израел, отбелязва ДПА.

Редактор: Калина Петкова