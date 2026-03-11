-
Американското разузнаване: Иран е започнал да минира Ормузкия проток
1/2 от иранските балистични ракети са били пълни със забранени за ползване касетъчни бомби
Доц. Искрен Иванов: Целта на операцията срещу Иран е ликвидиране на ядрената програма
„Челюсти”: Какви са рисковете за България и ЕС от войната в Близкия изток?
Евакуират 170 души със специален полет от Рияд за София
Пентагонът: Днес ще бъде най-интензивният ден на американските удари срещу Иран
Саудитска Арабия и Кувейт прехванаха ирански цели
Иран предприе нова вълна от атаки с ракети и дронове срещу Израел и държавите от Персийския залив. Техеран определи обстрела като най-масирания от началото на конфликта.
Израел обяви, че е отразил две нападения. Саудитска Арабия съобщи, че силите ѝ са прехванали седем балистични ракети и седем дрона над различни части на кралството. Четири безпилотни летателни апарата са били прехванати в Кувейт. Въздушна тревога имаше и в Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на САЩ.
⇒ Дубай
Дронове паднаха в близост до международното летище в Дубай, при което бяха ранени четирима души. Това съобщи правителството на емирството, предава АФП. „Властите потвърждават, че два дрона паднаха в района на международното летище в Дубай малко по-рано днес. Това доведе до леки наранявания на двама граждани на Гана и един на Бангладеш, както и до средно тежки наранявания на един гражданин на Индия”, се казва в изявление на Медийния офис на Дубай. Въпреки инцидента, въздушният трафик продължава да се осъществява нормално.
От своя страна израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ударила позиции на ливанското шиитско движение „Хизбула”.
Няколко експлозии бяха чути и в столицата на Катар – Доха, предаде Франс прес, като се позовава на информация от свои репортери на терен. По-рано катарското вътрешно министерство съобщи за „високо ниво на заплаха за сигурността“ и призова жителите да не излизат и да стоят далеч от прозорците.
