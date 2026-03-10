Снимка: iStock, илюстративна
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха на база нови оценки, че около половината от балистичните ракети, изстреляни от Иран срещу Израел по време на сегашния конфликт, са били оборудвани с бойни глави с касетъчни боеприпаси, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
Касетъчните бойни глави се разпадат във въздуха и разпръскват десетки експлозивни по-малки боеприпаси върху широка площ. Израелски представители казват, че тези малки експлозиви могат да се разпространят в радиус от приблизително 10 километра, което създава риск за цивилното население и увеличава потенциала за разрушения в населени райони.
Израелските сили за отбрана съобщават, че техните системи за противовъздушна отбрана са прехванали много от идващите ракети, включително такива с касетъчни бойни глави, но подчертават, че тези системи не са напълно безпогрешни. Според военни представители прехващането им до голяма степен е било ефективно, въпреки че естеството на касетъчните боеприпаси ги прави по-трудни за неутрализиране.
Според израелското военно командване на вътрешния фронт иранските ракетни атаки по време на войната са били насочени както към населени места в Израел, така и към военни бази и стратегическа инфраструктура.
През последните дни изстрелванията от страна на Иран обикновено са били от една или няколко ракети наведнъж, а не от големи координирани залпове. Израелски представители смятат, че това може да показва затруднения при организирането на по-мащабни атаки.
Двама души загинаха в понеделник, след като касетъчен боеприпас удари строителна площадка в централната част на Израел. Друг човек е бил тежко ранен при отделен удар в същия регион, а на няколко други места при попадения са били причинени материални щети.
Касетъчната бомба е оръжие, което разпръсква десетки или стотици по-малки експлозиви върху широка площ и е предназначено да поразява множество цели едновременно. Критиците посочват, че тези суббоеприпаси не могат надеждно да разграничат военни от цивилни обекти и често не се взривяват при удара, оставяйки неизбухнали боеприпаси, които могат да причиняват смъртта на цивилни дори години по-късно.
Макар че касетъчните боеприпаси са забранени от Конвенцията по касетъчните боеприпаси от 2008 г., няколко държави, включително САЩ, Русия, Китай, Израел и Иран, никога не са ратифицирали договора и не са страна по него.
При иранските ракетни обстрели досега са загинали 13 израелци.Редактор: Станимира Шикова
