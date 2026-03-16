Два дрона атакуваха голямо нефтено находище в южната част на Ирак, съобщи говорител на иракското министерство на петрола пред АФП. Това е втора подобна атака за четири дни.

Нефтеното находище Маджнун е било „атакувано от два дрона, като единият е ударил телекомуникационна кула“, заяви говорителят на министерството Саеб Базун и добави, че няма нанесени щети.

Служител от службите за сигурност потвърди нападението и каза, че вторият дрон е бил насочен към офисите на американска компания, която работи на обекта.

