Двама души бяха застреляни в бистро в близост до летището на Франкфурт, съобщи тази сутрин германската полиция. Престъплението е извършено в град Раунхайм.
Въоръжен мъж влязъл в заведението към 3:45 ч. местно време (4:45 ч. българско) и открил стрелба по двама посетители, които починали на място. Нападателят избягал и все още се издирва.
Източник: Николай Станоев, БТА
