Румъния има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран, заяви министърът на отбраната Раду Мируца. Той спомена противоракетния щит, разположен в Девеселу.

Повод за коментара му стана вчерашното изказване на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, че Иран ще реагира политически и юридически, ако САЩ използват бази на румънска територия за военни операции.

Според Мируца изявленията не се отнасят до военната ситуация.

„Американските войски няма да напуснат територията ни, натоварени с бомби и различни други експлозивни компоненти“, обясни ресорният министър.

Той увери, че страната има отбранителен капацитет, който възпира на достатъчно високо ниво.

„Всяка мярка за увеличаване на присъствието на американци в Румъния и за оборудване на армията само увеличава нашия капацитет", каза Раду Мируца.

На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство.

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, отбеляза обаче Есмаил Багаи.

