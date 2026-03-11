Парламентът на Румъния одобри искането на Съединените щати за разполагане на военно оборудване на румънска територия, близо до границата с България, съобщава румънската медия Digi24. Сред предвидената техника са два самолета-цистерни за презареждане във въздуха, оборудване за наблюдение и сателитна комуникация. По информация на медията ще пристигнат и военослужещи, които ще е наброяват между 100 и 300 души.

Решението бе взето с 272 гласа „за“, 18 „против“ и пет въздържали се от общо 297 присъстващи депутати и сенатори. Президентът Никушор Дан уточни, че техниката има изключително отбранителен характер: „Тези средства са с отбранителен характер и са предназначени да подсигурят сигурността на Румъния. Уверявам румънците, че нямат причина да се тревожат. Страната им е в безопасност.“

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

Американските самолети ще бъдат разположени във военновъздушните бази „„Михаил Когалничану“ и „Къмпия Турзи“, където ще се провеждат логистични операции и презареждане с гориво. Президентът подчерта, че разполагането се извършва въз основа на партньорството със САЩ и с одобрението на парламента.

Гласуването премина с протести от опозиционните партии AUR и POT. Лидерът на AUR Джордже Симион заяви: „Румъния е бутната към война“ и настоя за отлагане на вота, като обвини управляващите в взимане на решения „на тъмно“.

Министърът на отбраната Раду Мирута обвини опозицията в разпространение на дезинформация и подчерта, че разполагането на американските сили цели засилване на националната сигурност, без да превръща страната в цел на нападение.

Редактор: Ралица Атанасова