Хиляди излязоха по улиците, за да се забавляват
Хиляди хора изпълниха улиците на Дъблин, за да отпразнуват Деня на Свети Патрик във вторник. Организаторите на фестивала съобщиха, че около 500 хиляди зрители са наблюдавали празничното шествие.
В програмата се включиха барабанисти, гайдарски състави и участници в различни тематични костюми. Много от присъстващите бяха облечени в зелено и развяваха ирландски знамена.
Празникът на 17 март е официален почивен ден в страната и бележи годишнината от смъртта на покровителя ѝ Свети Патрик.
