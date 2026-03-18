Хиляди хора изпълниха улиците на Дъблин, за да отпразнуват Деня на Свети Патрик във вторник. Организаторите на фестивала съобщиха, че около 500 хиляди зрители са наблюдавали празничното шествие.

В програмата се включиха барабанисти, гайдарски състави и участници в различни тематични костюми. Много от присъстващите бяха облечени в зелено и развяваха ирландски знамена.

Празникът на 17 март е официален почивен ден в страната и бележи годишнината от смъртта на покровителя ѝ Свети Патрик.

Редактор: Станимира Шикова