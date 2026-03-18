Жена загина, след като бе прегазена от градски автобус във Варна, съобщиха от Областната дирекцията на МВР. Инцидентът е станал в квартал „Виница“. 46-годишната жена е слязла от автобуса и е пострадала, след тръгването на машината, предаде кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева.

От полицията уточниха, че пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

Разследването на инцидента продължава.

