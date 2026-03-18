Испания е предоставила подслон на 240 000 украинци, принудени да напуснат своите домове заради войната

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с краля на Испания Фелипе VI в кралската резиденция „Ла Сарсуела“ в Мадрид, съобщи държавният глава на Украйна в Telegram, цитиран от "Укринформ".

Срещнах се с испанския крал Фелипе VI в кралската резиденция „Ла Сарсуела“. Ние дълбоко ценим подкрепата на Испания за нашия народ, който бе принуден да напусне домовете си заради войната“, написа Зеленски.

Зеленски е на посещение в Лондон

Според официалния сайт на президента на Украйна Испания е предоставила подслон на 240 000 украинци, принудени да напуснат своите домове заради войната.

Зеленски изрази благодарност към крал Фелипе VI и целия испански народ за тяхната непоколебима подкрепа за Украйна през всичките тези години на руска агресия. Той обсъди също така дипломатическите усилия за постигане на справедлив мир и подчерта, че Украйна прави всичко възможно, за да сложи край на войната възможно най-бързо.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Светослав Танчев, БТА

