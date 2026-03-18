Испания е предоставила подслон на 240 000 украинци, принудени да напуснат своите домове заради войната
Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с краля на Испания Фелипе VI в кралската резиденция „Ла Сарсуела“ в Мадрид, съобщи държавният глава на Украйна в Telegram, цитиран от "Укринформ".
„Срещнах се с испанския крал Фелипе VI в кралската резиденция „Ла Сарсуела“. Ние дълбоко ценим подкрепата на Испания за нашия народ, който бе принуден да напусне домовете си заради войната“, написа Зеленски.
I met with King Felipe VI of Spain @CasaReal at the Royal Residence of Zarzuela. We deeply value Spain’s support for our people who have been forced to leave their homes because of the war. I am grateful to His Majesty and to all the people of Spain for their unwavering support… pic.twitter.com/vLjz022PIf— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2026
Според официалния сайт на президента на Украйна Испания е предоставила подслон на 240 000 украинци, принудени да напуснат своите домове заради войната.
Зеленски изрази благодарност към крал Фелипе VI и целия испански народ за тяхната непоколебима подкрепа за Украйна през всичките тези години на руска агресия. Той обсъди също така дипломатическите усилия за постигане на справедлив мир и подчерта, че Украйна прави всичко възможно, за да сложи край на войната възможно най-бързо.
