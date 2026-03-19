Депутатът от ПГ на "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов ще сигнализира Софийската градска прокуратура да провери действията на бившия служебен министър и кандидат за депутат Иван Демерджиев за полицейски натиск и опити за сплашване срещу политическите му опоненти от ДПС и злоупотреба с влияние върху структурите на МВР в Кърджали. Това съобщават от пресцентъра на партията.

В публикация в социалните медии Калин Стоянов пише: “В деня след регистрацията на листата в Кърджали, където Демерджиев ще бъде водач на коалицията, с която Радев се явява на изборите, г-н “Бях точен с парите“ е провел среща с изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. На тази среща той му е наредил да започнат масови арести в града и областта на кметове, симпатизанти и активисти на ДПС, под предлог, че се занимават с купуване на гласове. Г-н “Бях точен с парите“ директно е заповядал на Кандев да бъдат задържани кметовете на Кърджали - Ерол Мюмюн, на Джебел - Неджми Али, на Черноочене - Айджан Ахмед. Целта на спуснатия в Кърджали Демерджиев била чрез репресии да стресира хората в региона, за да спечели мандат за коалицията на Радев”.

В специално интервю за NOVA и. д. главният секретар коментира темата. "Не правим разлика между кметове, общински съветници и обикновени граждани - всеки, който е нарушил закона и срещу когото има събрани доказателства, подлежи на действия. Сигнали има навсякъде, включително в Кърджалийско. Това, което се говори, е различно от това, което реално се случва. Ако се докаже, че кметове са нарушили закона и са извършили престъпление, ще бъдат предприети действия. Към момента не можем да потвърдим. Работим по всички сигнали, включително и за кметове", каза главен комисар Георги Кандев.

В поста си във Facebook Калин Стоянов пише още: “Като вземем предвид, че новоназначеният директор на ОДМВР-Кърджали е извършил безпрецедентна чистка на всички нива в дирекцията, както и в отделните районни управления в областта, става ясно, че в действителност Кандев се готви да изпълни нарежданията на един от своите кукловоди - Демерджиев. Подобен сценарий бил подготвен за всички областни градове и насочен само и единствено срещу хора на ДПС”.

Редактор: Станимира Шикова