Затварянето на Ормузкия проток и ескалацията на конфликта в Близкия изток доведоха до притеснения за доставките
Рискът от недостиг на авиогориво поставя под въпрос провеждането на дългите полети по време на Великденските празници, съобщи The Times. Затварянето на Ормузкия проток и ескалацията на конфликта в Близкия изток доведоха до притеснения за ограничения на доставките.
Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) отбеляза, че внезапното намаляване на морския транспорт и ръстът на застрахователните премии допълнително затрудняват осигуряването на гориво. Международната агенция по енергетика предупреждава, че недостигът основно засяга страните в Азия и Европа.
IATA заяви, че конфликтът в Близкия изток е разкрил „дълбоки уязвимости в сигурността на авиационното гориво“. Европа е сред най-застрашените региони, тъй като до 30% от нуждите на континента от авиационно гориво идват от Персийския залив.
Правни експерти в областта на енергетиката и транспорта предупреждават, че авиокомпаниите ще бъдат принудени да ограничат полетите, ако запасите им свършат, дори когато оперират от бази с надеждни доставки. Източници от веригата за доставки посочват, че летища в някои държави могат да изчерпят горивото доста бързо.
Специализираният енергиен и транспортен тръст Watson Farley & Williams заяви, че авиокомпаниите ще трябва чувствително да намалят полетите си, ако горивните запаси се изчерпят.Редактор: Цветина Петкова
