Рискът от недостиг на авиогориво поставя под въпрос провеждането на дългите полети по време на Великденските празници, съобщи The Times. Затварянето на Ормузкия проток и ескалацията на конфликта в Близкия изток доведоха до притеснения за ограничения на доставките.

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) отбеляза, че внезапното намаляване на морския транспорт и ръстът на застрахователните премии допълнително затрудняват осигуряването на гориво. Международната агенция по енергетика предупреждава, че недостигът основно засяга страните в Азия и Европа.

IATA заяви, че конфликтът в Близкия изток е разкрил „дълбоки уязвимости в сигурността на авиационното гориво“. Европа е сред най-застрашените региони, тъй като до 30% от нуждите на континента от авиационно гориво идват от Персийския залив.

Правни експерти в областта на енергетиката и транспорта предупреждават, че авиокомпаниите ще бъдат принудени да ограничат полетите, ако запасите им свършат, дори когато оперират от бази с надеждни доставки. Източници от веригата за доставки посочват, че летища в някои държави могат да изчерпят горивото доста бързо.

Специализираният енергиен и транспортен тръст Watson Farley & Williams заяви, че авиокомпаниите ще трябва чувствително да намалят полетите си, ако горивните запаси се изчерпят.

Редактор: Цветина Петкова