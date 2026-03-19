Румънският президент Никушор Дан заяви, че страната му остава сигурна, благодарение на членството си в НАТО и засиленото присъствие на американски военни сили. По думите му последните изявления на иранското външно министерство не представляват пряка заплаха, а се отнасят единствено до възможни „политически и правни последици“.

Изказването беше направено по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел. Дан подчерта, че няма съществена промяна в сигурността на страната спрямо последните месеци и че стратегическото партньорство със САЩ допълнително гарантира стабилност.

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

Повод за коментара стана предупреждение от страна на Иран, отправено по-рано тази седмица, след като Румъния разреши използването на свои военни бази от САЩ във връзка с операции срещу Техеран. Иранските власти заявиха, че ще реагират с политически и правни действия и призоваха други държави да не се намесват в конфликта.

По време на пресконференцията беше засегната и темата за сигурността на Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток. Рюте отбеляза, че всички съюзници са единни в позицията, че този ключов за световната икономика морски път не бива да бъде затварян. Той добави, че се водят активни разговори между съюзниците и САЩ за намиране на най-ефективното решение, като изрази увереност, че ще бъде защитен общият интерес.

Редактор: Цветина Петкова