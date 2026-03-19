Руски атаки отнеха живота на трима души в източната украинска област Суми, където армията на Москва напредва отново към най-големия град в региона. Областта, която граничи с Русия, беше частично окупирана в началото на инвазията през февруари 2022 г., преди украинските сили да си върнат контрола. Настъплението на руските войски е подновено.

Прокуратурата съобщи, че руски дронове са ударили цивилна инфраструктура в община Хутир-Михайливски, при което са загинали братя на 33 и 37 години. При отделна атака с дрон по-рано е загинал 62-годишен мъж в община Велика Писаривка, като е починал преди пристигането на медиците, съобщи областният управител на Суми.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че през нощта Русия е атакувала страната със 133 дрона, като противовъздушната отбрана е свалила 109 от тях, предаде АФП. Ударите са засегнали и пристанищна инфраструктура в южния черноморски град Одеса, където са ранени четирима души, съобщиха местните власти.

Русия съобщи за украински удари срещу енергийни съоръжения

От Москва няма незабавен коментар. Кремъл твърди, че руските сили не атакуват цивилни цели.

Руската инвазия в Украйна доведе до най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война. Опитите, водени от САЩ, да бъдат доведени Киев и Москва до преговори са възпрепятствани от войната между САЩ, Израел и Иран.

