Трима души са пострадали при пътно произшествие в Троян, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч, цитирани от кореспондента на БТА в Троян Преслава Иванова.

Пътният инцидент е станал на 19 март. 61-годишен водач на лек автомобил не е пропуснал кола, движеща се по път с предимство, вследствие на което е последвал сблъсък между двете превозни средства.

При катастрофата са пострадали шофьорът и двама пътници от автомобила, който е бил с предимство. Те са прегледани на място от екип на Спешната помощ в Троян и са освободени за домашно лечение.

Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. На шофьора, причинил сблъсъка, е съставен акт.

Редактор: Цветина Петкова