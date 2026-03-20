Дим се издигна след удар в близост до стените на Стария град в Йерусалим, след като бяха чути силни експлозии и бе издадено предупреждение за изстреляни ирански ракети.

Израелски медии разпространиха кадри на кратер в пътя, който изглежда се намира близо до еврейския и арменския квартал на историческата част на града.

Полицията съобщи, че извършва проверки за установяване на точните места на падане на боеприпаси или отломки от прехващания в района на Йерусалим.

Болница в Йерусалим лекува десетки пациенти под земята

Междувременно израелското външно министерство обвини Иран в „атака срещу светите места“ в Йерусалим. „Иранската атака срещу светите места, свещени и за трите религии, разкрива безумието на иранския режим, който претендира, че е религиозен“, написаха от външното министерство в социалната мрежа Х, определяйки случилото се като „ирански подарък“ за мюсюлманския празник Рамазан байрам.

The Iranian “gift” for Eid al-Fitr: Missiles on Al-Aqsa.

The Iranian attack on the holy sites sacred to all three religions reveals the madness of the Iranian regime, which claims to be religious. pic.twitter.com/UqHnFv5uF1 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 20, 2026

Остава неясно дали ударът е причинен от ракета или е резултат от нейното прехващане.

Редактор: Ивета Костадинова