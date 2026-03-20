„Пази се, зъл свят, на портите стои важен ангел“. Това написа актьорът Лоренцо Ламас, след новината за за смъртта на легендария актьор Чък Норис . Ламас, който е тренирал в студиото за бойни изкуства на Норис, отправи своите „молитви“ към семейството на екшънгероя.

„Прекарвах си страхотно, докато работех с Чък. Той беше истински американец във всяко едно отношение. Страхотен човек. Моите съболезнования на прекрасното му семейство“, сподели Силвестър Сталоун.

Още един колега на "тексаския рейнджър" - Долф Лундгрен, почете паметта на Норис. Той написа: "Чък Норис е шампионът. Още когато бях млад майстор на бойните изкуства и по-късно се захванах с филми, винаги съм го възприемал като пример за подражание. Някой, който притежаваше уважението, смирението и силата, необходими на един мъж. Ще ни липсваш, приятелю".

Белгийската звезда по бойни изкуства Жан-Клод Ван Дам написа в социалните мрежи: „Най-дълбоки съболезнования за кончината на моя приятел Чък Норис. Познавахме се от ранните ми години и винаги уважавах човека, който беше. Сърцето и молитвите ми са със семейството му. Той никога няма да бъде забравен“.

Английската звезда по бойни изкуства Скот Адкинс, който се появи в „Джон Уик 4“ и „Разкъсването“, написа в Instagram: „Титан на екшън киното с бойни изкуства ни напусна. Майстор на бойните изкуства, прекрасен мъж и всеотдаен хуманист. Пътищата ни се пресякоха за кратко, но неговата доброта остави траен отпечатък. Той въплъщаваше истинския дух на бойните изкуства. Сърцето ми е с неговите близки. Ти вдъхнови цяло поколение. Почивай в мир, Чък".

Силен трибют дойде и от сина на Норис - Дакота, който определи баща си като "най-великия, който Бог би могъл да му даде".

„Татко, трудно е да намеря правилните думи за това, но ще направя всичко възможно. Ти беше човекът, на когото се възхищавах през целия си живот. Твоята щедрост, твоята доброта, твоята смелост, твоята почтеност, твоята сила, твоята дисциплина и твоята вяра в Господ бяха само шепа неща, на които винаги съм се възхищавал в теб. Ти живя живота си с цел и с любов към всички хора. Ти беше най-великият баща, когото Бог можеше да ми даде, и най-добрият човек, когото познавам. Без значение през какво преминавах, ти винаги беше до мен", написа той. „Толкова се гордея, че съм твой син. Спомените, които създадохме, уроците, на които ме научи, и постоянният смях, който споделяхме, ще останат с мен до края на живота ми. Благодаря ти за всичко, което даде на нашето семейство, и за примера, който ми даваш всеки ден. Надявам се, че мога да живея живот, който те почита и те прави горд. Обичам те, татко. Ще ми липсваш завинаги", завършва Дакота.

