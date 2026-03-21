Обединеното кралство не е давало разрешение на САЩ да извършва удари срещу Иран от военновъздушната база Акротири – една от двете британски бази в Кипър, съобщи Би Би Си.

Информацията е широко цитирана кипърските медии в контекста на разрешението, което британското правителство даде на САЩ да използват военни бази на Обединеното кралство за нанасяне на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток.

Кипър пусна мобилно приложение, което показва най-близкото убежище при атака с дрон

Безпокойството в Кипър е постоянно след като базата Акротири беше ударена в началото на този месец от дрон, вероятно изстрелян от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула" - тревога, която се засили след вчерашната атака на ирански ракети срещу британско-американската база Диего Гарсия в Индийския океан.

През тази седмица кипърският президент Никос Христодулидис призова за "открит и честен разговор" за бъдещето на британските бази на острова, които определи като „останка от колониалния период“ в Кипър.

