Тесният път през полската провинция Мазурия се вие ​​покрай блестящи езера и мъхести блата. Той преминава през сънливи селца с къщи със стръмни покриви, които дори в топъл летен ден изглеждат готови за най-тежката зима. Този регион в североизточна Полша е известен с местата си за отдих на открито. Това е дестинация за туризъм, конна езда и други занимания, които виреят сред чист въздух и необятна природа.

Внезапно пътят се спуска в гъста гора. Пейзажът е идиличен, но измамен. Първо се появява изоставена железопътна линия. След това, сред широколистните дървета, започват да се появяват руини. Тези спокойни селски пътища някога са водили до едно мрачно място - Вълчата бърлога - обширен, уединен комплекс, от който Адолф Хитлер планирал някои от големите военни кампании по време на Втората световна война и където заговор за покушение почти променя хода на събитията. Изборът на горите и блатата на Мазурия за установяване на щаб е бил стратегически изчислен от нацистите. След като нахлува в Полша през септември 1939 г., Германия вече претендира за този регион, който е част от Източна Прусия. Смята го свой.

Вълчата бърлога се намира близо до град Кетшин и е завършена през 1941 година. Хитлер живее в нея в периода 1940-1944 г. Тя никога не е била замислена само като военна база. Била е крепост, проектирана и като удобно място за живота на висшите фигури на германската военна машина, сред които са не само фюрерът, но и Йозеф Гьобелс, Мартин Борман, Херман Гьоринг и Вилхелм Кайтел.

Wolf's Lair: Makeover for WWII bunker site in northeastern Poland https://t.co/bScG50IlUr pic.twitter.com/Q7YU8dfFrJ — Xtreme Entertainment Network (@XtremeXEN) August 7, 2023

„Вълчата бърлога се превръща в неофициална столица на Третия райх“, разказва Гжегож Опала, любител историк, който сега развежда посетителите из останките на съоръжението.

Мащабът на "бърлогата" съответства на амбициите на Хитлер. Тя включва около 200 обекта на площ 250 хектара. Построени са 50 бункера и 70 казарми. Стените са направени от бетон, с дебелина около 20 фута или шест метра. Комплексът се простира на почти 1 кв. миля и включва две летища и жп гара. Има системи за електрозахранване и водоснабдяване, асфалтови и бетонни пътища. Екстравагантните допълнения са чайна, фризьорски салон, сауна, кино и други. Сложна система от естествен камуфлаж – маскиращи мрежи, дървета и покрити с мъх фасади на бункери – защитава Вълчата бърлога от въздушни нападения. Повече от 50 000 противопехотни мини обграждат комплекса.

Операция "Валкирия"

Във Вълчата бърлога е извършен опитът за покушение, известен като Операция "Валкирия". Историята е позната и от филма, с участието на Том Круз, който влиза в ролята на немския офицер граф Клаус фон Щауфенберг.

15 November 1907. Claus von Stauffenberg was born in Jettingen, Germany. He’s best known for his failed attempt on 20 July 1944 to assassinate Adolf Hitler using a time bomb during a failed coup attempt codenamed Operation Valkyrie. He was executed by firing squad. pic.twitter.com/IZg1XbtpSn — Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) November 15, 2025

На 20 юли 1944 година той поставя под масата на Хитлер куфарчето си, в което е скрита бомба. Тя избухва. В помещението в този момент има 24 души.

7 Aug 1944: The trials of the conspirators who tried to kill German dictator Adolf Hitler in Operation #Valkyrie begins. Notorious Judge Roland #Freisler presides. The attempt occurred on July 20. Ringleader Colonel Claus von Stauffenberg was executed on July 21. #WWII #WW2 #OTD… pic.twitter.com/mUCnVUt9k7 — Today In History (@URDailyHistory) August 7, 2025

Убити са трима генерали и стенографката. Хитлер оцелява, дрехите му са обгорени, тъпанчетата - увредени, а ръката му - порязана. Граф Щаунфенберг е арестуван и осъден на смърт още същата нощ. Присъдата е изпълнена без забавяне.

От над 40 неуспешни опита за убийство на диктатора, заговорът от Вълчата бърлога е най-близо до успеха.

Краят на щаба

Изправен пред заплахата от атака на приближаващите съветски войски, на 20 ноември 1944 г. Хитлер напуска Вълчата бърлога завинаги. Два дни по-късно фелдмаршал Вилхелм Кайтел дава заповед за нейното унищожаване с кодово име „Взривяване на острова“. В нощта на 24 срещу 25 януари 1945 г. започва взривяването на убежищата и казармите. Два дни по-късно, на 27 януари, войските на Червената армия влизат в Щаба, без да произведат нито един изстрел. По ирония на съдбата много структури оцеляват след експлозията.

Five skeletons found under Wolf’s Lair home of Hermann Göring in Poland https://t.co/zWhrsOiWQr pic.twitter.com/cb0NfL5TVI — Guardian World (@guardianworld) April 30, 2024

Подобно на много нацистки останки на полска територия, Вълчата бърлога е оставена да се разпадне. След падането на комунизма тя е превърната в туристическа забележителност. През 2017 г. полското правителство поема контрола и извършва основни ремонтни дейности, за да я запази като място с историческо значение. Днес Вълчата бърлога привлича около 300 000 посетители годишно.

Зловещ музей на открито

Дори със слънчева светлина, проблясваща през зеленината, е трудно да се пренебрегне мащабът на престъпленията, планирани и ръководени от Вълчата бърлога. Ключови събития в световната история са били решавани в рамките на бетонните му стени - не само операция „Барбароса“, когато през 1941 г. Третият райх напада Съветския съюз, но и много други големи военни операции от Втората световна война. Тук са били обсъждани и координирани решения, свързани с Холокоста.

Днес Вълчата бърлога е разделена на две основни зони, някога известни като „зони за безопасност“, които туристите посещават. В миналото е имало три зони, но днес си струва да се посети така наречената „Зона I“, където са живели Хитлер и свитата му. В „Зона II“ пък няма организирано разглеждане на забележителности и можете да отидете сами. Основните обекти са разположени в оградена зона. Достъпът до повечето бункери е забранен, тъй като те вече не са безопасни.