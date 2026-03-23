Китай предупреди днес, че има опасност ситуацията в Близкия изток да стане неконтролируема, ако американският президент Доналд Тръмп изпълни заплахата си да унищожи иранските електроцентрали.

„В случай, че войната се разрасне и ситуацията се влоши още повече, целият регион може да се озове в неконтролируема ситуация“, каза на редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще „унищожат“ иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори Ормузкия проток до утре вечер. Лин Цзян повтори призива на Пекин за незабавно прекратяване на огъня. „Употребата на сила ще доведе само до порочен кръг“, подчерта той.

Китай, който е икономически и политически партньор на Иран, остро осъди американските и израелските удари. Той косвено критикува иранските удари срещу страните от региона и блокирането на Ормузкия проток. Освен това Пекин се стреми дискретно да разсее напрежението чрез дипломатически канали.

Експерти смятат за малко вероятно, въпреки въздействието върху китайския внос на петрол, страната да пожертва интересите си и да се изправи срещу САЩ, за да помогне на Иран.

