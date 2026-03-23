Снимка: Илюстративна, БТА
Властите призоваха жителите да се насочат към най-близкото безопасно място
Няколко силни експлозии и сирени за въздушна тревога прозвучаха днес в Бахрейн, съобщи журналист на АФП. Това са първите подобни сигнали в региона на Персийския залив, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви, че се водят разговори за прекратяване на войната с Иран.
„Призоваваме гражданите и жителите да запазят спокойствие и да се насочат към най-близкото безопасно място“, съобщи министерството на вътрешните работи на Бахрейн в социалните мрежи.
Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
