Кадри от Международната космическа станция показват руска ракетна атака срещу Киев. На изображенията се виждат светлинни следи от балистични ракети и експлозии от украинската противовъздушна система. Специалисти потвърждават, че кадрите съвпадат с данни за атака.

Това се случва на фона на разговорите между украинската и американската делегации с фокус върху трайна и надеждна рамка за сигурност за Украйна.

Русия съобщи за украински удари срещу енергийни съоръжения

