Над 55 хиляди души у нас страдат от епилепсия. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването по повод Световния ден за информираност за болестта, известен като Purple Day.

Епилепсията е едно от най-разпространените неврологични заболявания, като с нея живеят над 50 милиона души по света. В около 70% от случаите тя може да бъде контролирана с подходящо лечение, което позволява на хората да водят пълноценен живот, допълниха от пресцентъра.

Purple Day е глобална инициатива за повишаване на осведомеността за епилепсията, за намаляване на стигмата и за подкрепа на засегнатите от това заболяване, съобщиха от Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ). Идеята е на деветгодишната Касиди Меган от канадската провинция Нова Скотия през 2008 г., решена да сподели със света собствения си опит с епилепсия и да покаже на останалите пациенти, че не са сами. Purple Day започва като международна инициатива през 2009 г., с подкрепата на фондация „Анита Кауфман“ и Асоциацията по епилепсия на Нова Скотия. Много скоро започва да се отбелязва всяка година на 26 март в над 85 държави. В България денят се отбелязва по инициатива на АРДЕ.

В лилаво ще бъдат осветени знакови обществени сгради в цялата страна - сградите на общините в София, Враца, Кърджали, Търговище и Сливен. В инициативата се включват и мостът в Бургас, Домът на културата "Борис Христов“ в Пловдив, Драматичният куклен театър и паметник "1300 години България“ в Шумен, Пантеонът в Русе, камбанарията в Хасково, средновековната крепост в Ловеч, щабът на флота във Варна, камерната опера в Благоевград, крепостта Царевец във Велико Търново и др.

Редактор: Никола Тунев