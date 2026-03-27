В столичния квартал „Овча купел” отново са регистрирани случаи на нарязани гуми на автомобили, паркирани пред жилищни блокове. В ефира на „Здравей, България” жители на квартала разказаха за ескалиращото напрежение при паркирането.

Един от потърпевшите, Джони, споделя, че вандализмът е започнал с вдигане и огъване на чистачки, след което гумата на джипа му е била „наръгана с нож по целия борд”. По думите му смяната на гумата и трудът му струват около 80 евро. Той сподели, че е имал спорове със съседи, които твърдели, че паркоместата пред входа са техни „по закон”, въпреки че земята е общинска.

Друг жител на квартала потвърди, че гуми се „кълцат” редовно и изрази притеснение, че ситуацията ескалира. „Не трябва да стигаме до такива моменти, гледаме по телевизията, че на много места даже се палеха коли”, заяви той.

Джони е на мнение, че посегателствата няма да спрат, тъй като определени хора са решили, че местата са техни. Той заяви готовност дори да спи в автомобила си, за да хване извършителя. От 6-о РУ призовават гражданите да подават официални сигнали за всеки подобен случай.

