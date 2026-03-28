Годишно, светът консумира почти 8 милиона тона шоколад. Той е един от най-сладките символи и на наближаващия Великден. Но тази година, вкусът на какаовото изкушение ще бъде по-горчив заради цената. Как реагират европейците и ще намали ли това потреблението в Съединените щати – световни шампиони по общо количество изяден шоколад, разказват кореспондентите на NOVA Петя Желева и Галина Петрова.

Докато в България Великден е празник на боядисаните яйца, то в голяма част от Европа и Съединените щати той идва във формата на шоколад - зайчета, яйца и сладки изкушения. Тази година обаче има разлика в цената. Въпреки, че какаото поевтиня с над 60% от края на миналата година, шоколадът продължава да струва скъпо.

Цената на шоколада е скочила с над 200% за една година

Символ на поста и въздържанието, яйцето постепенно се превръща в подарък, а днес и в шоколадово изкушение. Някога яйцата се събирали след дългия пост, а в наши дни, в много части на Европа ги откриваме като скрити съкровища в градината, но вече от шоколад. Във Франция, за Великден, хиляди деца тръгват на лов за скрити шоколадови яйца – традиция, която от векове събира семейства в паркове и градини.



Но тази година много родители правят компромиси. Линда Айт Мимун, която е сладкар, е една от тях. "Цените на тези шоколадови фигурки са шокиращо високи. Имам късмет, тъй като съм сладкар, да мога да приготвям шоколад у дома. Правя това често. Така че за Великден ще си направим шоколадовите фигурки вкъщи. Имам три деца, за тях също е много забавно. Ще ги опаковаме красиво, ще ги скрием и ще си направим домашен лов за празника. Със сигурност ще ми излезе по-евтино и най-важното – ще знам какво съм сложила в тях", споделя тя.

Във Франция цените на шоколада са нараснали с около 13% за една година. Потребителите харчат средно около 24 евро за Великден, но все по-често избират по-малки продукти или изделия с по-ниско съдържание на какао, защото са по-евтини. Междувременно производителите търсят алтернативи. Френската компания вече предлага продукт без какао, направен от слънчогледови семки.



„Цената на какаото не спира да расте. Постоянно чуваме, че цената на какаото е спаднала драстично, но ние, като консуматори, все още не го усещаме. При мен, като сладкар, това засяга директно моето производство. Постоянно се боря с въпроса - да увелича цените на продуктите си или да приема да печеля по-малко", казва още Линда.



Какаото поевтинява, но шоколадът остава скъп. Експертите обясняват това с факта, че суровината купена преди месеци е била на рекордно високи нива. Реално понижаване на цените в магазините се очаква най-рано през втората половина на годината.



Но, французите не са единствените, за които сладкото удоволствие излиза скъпо. В Германия цените на великденския шоколад се покачват между 7 и 29% в зависимост от продукта. В Италия при някои шоколадови яйца увеличението достига около 30%, докато отвъд океана поскъпването остава по-умерено, за сметка на консумацията, която расте.



В САЩ Великден е вторият най-важен празник за шоколадовата индустрия - след Хелоуин. Според проучване на Националната федерация на търговците на дребно 92% от купувачите планират да похарчат пари за бонбони и шоколад - повече, отколкото за самата празнична трапеза. Тази година обаче традицията излиза по-скъпо. Стандартната великденска кошничка с популярни марки - шоколадови яйца, зайци, сезонни лакомства - ще струва около 15 долара, или с близо 58% повече в сравнение с преди пет години.



Въпреки това, прогнозите са, че средният американец ще похарчи около 200 долара за празника, а общите разходи за Великден ще достигнат почти 25 милиарда долара.





Марк Матюс от Национална федерация на търговците на дребно казва: „Мисля, че потребителите избират да спестяват от други неща, за да могат да харчат за такива поводи, защото те са важни“.

В Съединените щати дори хората на диета не се отказват от шоколада, сочи швейцарско проучване. Продажбите растат по-бързо именно сред потребителите на лекарства и инжекции за отслабване.

И у нас, за Великден, шоколадовите изкушения превземат пазара, но поне засега, традицията с боядисани яйца и домашен козунак, остава предпочитана за българските семейства.



Кореспондент: Галина Петрова

