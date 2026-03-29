Дигиталните технологии все повече превземат класните стаи, като променят начина, по който учениците възприемат учебния материал. Онлайн платформите и уебкартите превръщат геополитиката в достъпно знание за учениците. Как се случва това - Платформи като „Дигитален атлас“ помагат на учениците по-лесно да възприемат сложни теми чрез интерактивни карти и визуализации.

Преподавателят в СУ „Св. Климент Охридски” доцент Евгения Сарафова казва: „Трябва да се въведат малко повече технологии в средното образование. Учениците да могат да видят всъщност реална полза от ученето на География, а именно това, че могат да практикуват много съвременни професии , свързани с анализ на данни, визуализации на данни. Ние живеем в епохата на големите данни и всъщност това са умения, които са изключително ценни”.



Всяка карта отразява реални събития и теми, които засягат ежедневието ни.



„Може да се показват всякакви природни, социално-икономически явления, процеси, включително и актуални събития, допълва доцентът.

Основателят на Уча.се: Децата възприемат най-лесно чрез видеа



„Дигиталният атлас” позволява даден регион не просто да бъде видян , а да се разберат процесите, които протичат в него.



Как учениците възприемат тези платформи? „В повечето случаи, тези, които са по-напред с използването на дигитални технологии, успяват бързо да се заинтригуват. Разбира се, има и момент на трудности в началото при работата с подобно съдържание”, казва преподавателят в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов”.



А дали дигиталните технологии могат да заменят традиционното обучение. „По-скоро могат да партнират , да допълват , но изцяло да го заменят – не. Винаги има начин, по който може да се подходи комбинирано и да бъде максимално ефективно”, допълва преподавателят.



Според създателите на платформата освен в помощ на обучението тя помага и за развитието на критичното мислене на подрастващите.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Цветина Петрова