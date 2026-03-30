Снимка: БТА, архив
-
-
-
-
-
-
Повдигнати са общо 17 обвинения
Софийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, обвинени в принуда, при която е използвано оръжие. Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски бяха задържани през декември миналата година, след като 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.
Четиримата са обвинени за извършване на сексуално насилие, включително принуждаване към осъществяване на полови контакти между лица от един и същи пол, както и за употреба на шест различни вида наркотични вещества.
По данни на разследването част от наркотиците били използвани за склоняване и извършване на сексуални престъпления спрямо пострадалите. Става въпрос за т.нар. "наркотик на изнасилвача" или GHB. Той действа бързо, предизвиква загуба на контрол, сънливост и амнезия, което го прави особено опасен при сексуални престъпления, особено в комбинация с алкохол, когато може да доведе и до загуба на съзнание и потискане на дишането.
"В момента е напълно възможно да се снабдите с този наркотик за часове", коментира Георги Коджаниколов.
Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, сред които за държане, създаване и разпространение на стотици порнографски материали - снимки и видеоклипове, с участието на непълнолетни лица.
Установена е и опасност от заразяване с венерически заболявания. При един от обвиняемите са констатирани два вида такива инфекции. "По делото има данни, че обвиняемият е уверявал пострадалите, че няма риск от заразяване с венерически болести, въпреки че е знаел за състоянието си. Установено е, че заболяването му е с давност над 10 години, а той умишлено е прекъснал лечението си", съобщи наблюдаващият прокурор по делото Александра Стефанова.
Сред повдигнатите обвинения е и незаконно притежание на боеприпаси и боравене с огнестрелно оръжие без необходимото разрешение.
Многократно са подавани сигнали от съседи и лица, посещавали адреса, включително деца. На мястото били организирани партита, на които се употребявала дрога. Присъстващите създавали сериозен дискомфорт за живущите в района.
По случая са събрани доказателства, оформени в 16 тома съдебни материали, които са потвърдени и предстои да бъдат внесени в съда.
Последвайте ни