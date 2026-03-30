Как ще се развие конфликтът в Близкия изток и кое ще надделее - дипломацията или оръжията? Тази тема коментираха в студиото на "Твоят ден" доц. Мира Майер, експерт по конфликтите в Близкия изток и Руслан Трад, журналист и международен анализатор.

„Струпването на сухопътни сили в Иран може да бъде и чисто сплашващо - може да бъдат или да не бъдат използвани, сценариите са 50 на 50. Моите лични надежди са, че до сухопътна операция на САЩ в Иран няма да се стигне, тъй като все пак ще има преговорен процес, в резултат на който ще се сключи някакво споразумение”, коментира доц. Майер.

„Основанието ми да се надявам за това е, че в Пакистан се събраха четирима външни министри - на Саудитска Арабия, Турция, Египет и Пакистан. Това са най-големите държави от региона, като изключим воюващия Иран. До колкото разбирам, обсъжда се създаването на консорциум, основан от тези четири държави, който да охранява Ормузкия проток, така че да не се спират други кораби, освен тези, които Иран казва”, коментира още експертът.

По думите на международния анализатор Руслан Трад е трудно да се каже с кого преговарят САЩ. Той коментира и възможни удари върху остров Харг. „Това е остров, който е изключително индустриализиран, представлява мрежа от тръби и входове и изходи за петрол. Този остров е един от най-важните за доставките на петрол за Китай. Унищожаването на инфраструктурата на остров Харг може би ще предизвика реакциите на Китай. Китай може да засили подкрепата си за Иран през други държави”, каза Трад.

„Ако се атакува Харг и се проведат операции в Ормуз за поемане на контрол върху територия, това със сигурност ще доведе до мобилизация не само в Иран, но и на проирански сили. Тук говорим вече за възможността за загинали и пленени войници”, смята анализаторът. Според него режимът в Иран има още много оперативна възможност да нанася удари.

Той коментира и войната в Украйна. По думите му тя продължава във всеки аспект, а дори в някои аспекти се е засилила. „Руснаците съвсем наскоро извършиха най-голямата си атака с дронове. Над 550 дрона бяха използвали срещу Украйна - същият тип дорнове, които и иранците използват. Все повече се засилва използването на FPV дроновете и в Близкия изток, затова Украйна сега ще има много по-широка роля”, каза той.

Редактор: Ивета Костадинова