България е една от 5-те страни в Европейския съюз, които последователно подкопават върховенството на закона. Това се казва в годишния доклад на базираната в Берлин неправителствена организация „Либертис”. Тя изработва документите си, като систематизира данни от 40 неправителствени организации в 22 държави.

Докладът посочва, че в България положението се влошава във всички 4 основни категории – правосъдна система, законова рамка за борба с корупцията, свобода на медиите и системи за баланс и контрол на властите. Като примери за подкопаване на правовия ред се дават редица скандали:

⇒ Арестът на кмета на Варна;

⇒ Липсата на разследване на дейността на Петьо Петров – „Еврото”;

⇒ Липсата на разследване около убития Мартин Божанов – „Нотариуса”.

Останалите държави в негативния списък са Унгария, Словакия, Хърватия и Италия.

► Данни от международния анализ

„Правителствата в пет държави членки на ЕС „последователно и умишлено“ ерозират върховенството на закона”, предупреждава водещата европейска група за граждански свободи. Тя описва правителствата на България, Хърватия, Унгария, Италия и Словакия като „разрушители“, които активно отслабват правовата държава.

Докладът установява още, че „93% от всички препоръки в собствения доклад на ЕС за върховенството на закона за 2025 г. са повторения от предходни години, като много от тях са пренесени без промяна в изказа”. От 100 препоръки на Комисията, оценени от „Либертис”, 61 показват нулев напредък, докато при други 13 се наблюдава влошаване.

Редактор: Мария Барабашка